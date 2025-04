Unai Emery, une statistique effrayante pour le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain est considéré comme le grand favori de ce quart de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa. Pour autant, le club anglais peut compter sur son entraineur Unai Emery, grand spécialiste de la position d’outsider.

Ce mercredi 9 avril au soir, le Paris Saint-Germain disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison. Considérée comme une des équipes favorites à la victoire finale tant elle roule sur tous ses adversaires depuis de nombreuses semaines, la formation de Luis Enrique est évidemment en position de force face à Aston Villa. Malgré tout, la présence d’Unai Emery sur le banc des Villans est un atout majeur pour le pensionnaire de Premier League. Certaines statistiques prouvent en effet que le technicien espagnol a des arguments de poids à faire valoir en tant qu’outsider de cette double confrontation.

Unai Emery, l’arme d’Aston Villa face au PSG

PSG : Violente bagarre entre hooligans avant PSG - Aston Villa https://t.co/XKicRtrBqe pic.twitter.com/StIz50DZDt — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2025

Une statistique frappante montre à quel point Unai Emery est un spécialiste de ces rencontres difficiles à manœuvrer. En effet, seul Zinedine Zidane possède un meilleur taux de réussite que lui en matchs à élimination directe dans l’histoire des compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa) sur plus de 10 matchs disputés. Au total, l’actuel entraineur d’Aston Villa a disputé 49 matchs décisifs au cours de carrière et en a remporté 40, soit un taux de réussite de 81,6%. Zidane, lui, n’a disputé « que » 16 matchs (87,5%), ce qui rend même le total d’Emery encore plus impressionnant.

L’ancien entraineur du PSG est donc un très grand habitué des rencontres à fort enjeu. Quadruple vainqueur de la Ligue Europa (3x Séville, 1x Villarreal), il a même réussi à emmener le sous-marin jaune jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions 2022. Sa capacité à faire de sa position d’outsider une force pourrait bien jouer des tours au Paris Saint-Germain, même si Opta estime à 72,2% les chances d’une qualification parisienne.