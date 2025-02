Zéro humilité, Kylian Mbappé candidat au Boulard d’Or

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Sur un nuage ce mercredi soir contre Manchester City, Kylian Mbappé a inscrit un triplé ravageur. De quoi réveiller les rageux, qui demandent confirmation avant de s'enflammer.

Au fond du trou cet automne, Kylian Mbappé revit totalement ces dernières semaines au Real Madrid. Déjà buteur décisif lors du match aller à Manchester City, l’attaquant français a été le héros de la démonstration des Merengue au retour, avec un succès 3-1 et un triplé. Un but en lob sur un ballon en profondeur, un festival dans la surface qu’on n’avait pas vu depuis bien longtemps, et une frappe de loin du gauche, le récital a été parfait. Clairement heureux d’avoir retrouvé son efficacité, lui qui manquait tout ce qu’il voulait en octobre et novembre, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a aussi marqué les esprits lors de ses multiples célébrations. A l’image d’un Cristiano Ronaldo de la grande époque, il n’a pas hésité à multiplier les références et à humilier ses adversaires, ce qui a forcément fait parler sur son manque d’humilité, lui qui était beaucoup moins efficace il y a quelques mois. Et donc plus discret.

Kylian Mbappé channeled Steph after getting his hat trick ☝️✌️👌 pic.twitter.com/jQv1YH4nYP — B/R Football (@brfootball) February 19, 2025

Après son premier but, il a fait de la main le signe du lob, signe que c’était trop facile pour lui. Après le deuxième, il a chambré Josep Gvardiol, expliquant qu’il l’avait mis totalement dans le vent sur son crochet, ce qui n’est pas faux. Sur le troisième, cela a été un festival avec une célébration similaire à celle de Cristiano Ronaldo lors de son dernier match en Arabie saoudite, mais aussi le signe de Stephen Curry quand il met un panier à trois points.

Kylian Mbappé x Joško Gvardiol 🔥 pic.twitter.com/CBJCaUDla8 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 19, 2025

Si son triplé a forcé l’admiration d’un certain Zinedine Zidane, et de toute la communauté du Real Madrid, certains fans, du PSG mais aussi de France, l’attendent au tournant sur les prochains matchs européens et avec les Bleus. « Ça fait le malin en barrages contre le pire City. Calma », « Il va réclamer le Ballon d’Or alors qu’il a dormi toute la saison », « Il est meilleur quand il arrête de réclamer de l’argent au PSG », « Quel prétentieux ce mec », « Ballon d’Or non, Boulard d’or peut-être », « Reste humble, c’est un 16e de finale de Ligue des Champions », ont lancé des suiveurs de la rencontre, pour qui Kylian Mbappé est encore loin de réaliser une saison pleine malgré son renouveau impressionnant de ces dernières semaines.