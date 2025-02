Mbappé humilie Haaland, Thierry Henry est sans pitié

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Appelé à donner sa préférence entre Kylian Mbappé et Erling Haaland sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a livré un avis tranché. Le tout, avec la franchise qu’on lui connait.

L’opposition entre Manchester City et le Real Madrid avait tout d’une finale de Ligue des champions. Pourtant, les deux équipes se sont retrouvées l’une face à l’autre aux play-offs après une phase de championnat délicate. Forcément, un telle double confrontation est l’occasion de voir certains des meilleurs joueurs de la planète s’affronter et livré un spectacle unique. Si les deux effectifs sont composés de très grands joueurs, ils ont surtout respectivement Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi désignés par les amateurs de football. Invité à donner sa préférence entre les deux super-buteurs juste avant le coup d'envoi du match, Thierry Henry n’a pas caché son admiration pour le numéro 9... du Real Madrid.

Henry préfère Mbappé, il explique pourquoi

The Mirror dit tout sur les finances de Mbappé https://t.co/A6Xa413sp5 — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

« Kylian, pour moi, a plus de talent. Je vais vous expliquer. C'est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi. Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n'a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d'Europe. Il doit s'adapter à cela. Haaland joue en neuf depuis le début de sa carrière. (...) Qui je choisis si je suis entraineur ? Mbappé, tous les jours. Parce qu'il fait – ou offre – différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n'importe quel poste autre qu'un neuf ? Par exemple, laissez-moi vous poser une question… Qui préféreriez-vous marquer ? Vous (Micah Richards et Jamie Carragher, ndlr) vous préférez Haaland, parce que vous savez toujours qu'il veut courir dans votre dos. Mbappé peut aller dans les deux sens », explique l’ancien entraineur de l’Équipe de France espoirs.

Pour Thierry Henry, il ne fait donc aucun doute que Kylian Mbappé est un joueur plus talentueux qu’Erling Haaland. Toutefois, les deux ne sont pas encore au-dessus du lot comme ont pu l’être Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en leur temps. Pour l'heure, bien que l'attaquant des Skyblues ait inscrit un doublé, c'est le Bondynois qui est ressorti victorieux du match aller (2-3).