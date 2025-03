LdC ‍: Liverpool se paie le PSG dans un violent hold-up ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Parc des Princes

PSG-Liverpool 0-1

But : Elliott (87e)

Très bon et dominateur, le PSG a néanmoins été battu par Liverpool 0-1. Les Parisiens ont été écœurés par Alisson, impérial dans les buts anglais ce soir.

Les deux meilleures équipes d'Europe actuellement se retrouvaient au Parc des Princes. Avec Liverpool, le PSG passait son plus gros test de l'année 2025. Les Parisiens réalisaient une bonne entame dans la lignée des semaines précédentes. Ils dominaient les débats, étouffant les Reds avec un pressing fort. Neves gâchait la première occasion. Seul dans la surface, il envoyait le ballon au-dessus (16e). Kvaratskhelia était plus précis, marquant d'une superbe frappe enroulée (20e). Mais, c'était refusé pour un léger hors-jeu du Géorgien. Ensuite, Barcola était déséquilibré par Konaté en pleine surface (25e). La VAR et l'arbitre ne disaient rien.

Liverpool était assez inoffensif, notamment Salah. Alisson était le meilleur joueur anglais ce soir. Le gardien brésilien s'interposait devant Dembélé (30e), puis Kvaratskhelia (37e). En seconde période, les Reds étaient plus entreprenants mais Donnarumma était peu mis en danger. Alisson continuait son festival avec des arrêts et des centres parfaitement détournés. Salah était remplacé par Elliott, ce qui promettait une tranquille fin de match aux Parisiens. Il n'en était rien. Le jeune joueur trompait Donnarumma d'une frappe croisée. Le portier italien n'avait pas la main aussi ferme que son homologue brésilien en face. Liverpool s'imposait 1-0, pour prendre une sérieuse option sur la qualification. Le PSG devra l'emporter par deux buts d'écart en Angleterre mardi prochain pour aller en quarts.