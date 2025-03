L'UEFA enquête sur Mbappé, Vinicius et Rudiger

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

À cause de gestes inappropriés de la part de Vinicius, Kylian Mbappé ou Antonio Rudiger après la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid est dans le collimateur de l’UEFA.

Le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético en Ligue des Champions a clairement laissé des traces. Il faut dire qu’il a fallu attendre la séance des tirs au but au bout du match retour pour définir un vainqueur, sachant qu’après deux matchs fous, les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager (2-1 pour le Real à l’aller, 1-0 pour l’Atleti au retour). Au final, c’est le Real qui l’a emporté 4-2 aux tirs au but, avec une polémique sur le tir au but marqué puis annulé par la VAR d’Alvarez pour un double contact au moment du tir. Une fin de match sous grande tension qui a débouché sur quelques dérapages sur la pelouse du Metropolitano. En fêtant leur qualification pour les quarts de finale de la C1, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Antonio Rudiger et Dani Ceballos ont effectivement fait des gestes déplacés. Une affaire qui ne restera pas sans suite, sachant que l’UEFA a ouvert une enquête, selon Kaveh Solhekol.

« Une amende semble plus probable qu'une suspension »

UEFA have appointed a special inspector to investigate the behaviour of Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Antonio Rudiger and Dani Ceballos during win at Atletico Madrid. Television pictures appeared to show Rudiger making a throat-cutting gesture towards the crowd and Mbappe… — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) March 27, 2025

« L'UEFA a nommé un inspecteur spécial pour enquêter sur le comportement de Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Antonio Rudiger et Dani Ceballos lors de la victoire contre l'Atlético de Madrid. Des images télévisées ont montré Rudiger faire un geste obscène en direction du public et Mbappé lui tenant apparemment l'entrejambe. L'inspecteur travaillera de manière indépendante. La plupart des preuves devraient être des séquences vidéo. L'UEFA n'est pas en mesure de fournir d'informations sur la durée de la procédure ni sur les sanctions possibles. Rien ne garantit que l'affaire sera traitée avant le match Arsenal-Real Madrid dans 12 jours. Une amende semble plus probable qu'une suspension. En 2019, l'UEFA a infligé une amende de 20 000 euros à Cristiano Ronaldo pour comportement inapproprié. Ronaldo avait eu un geste obscène après avoir marqué pour la Juventus contre l'Atlético de Madrid. L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a également été condamné à une amende de 20 000 euros par l'UEFA pour avoir eu le même geste après le but de son équipe au match aller », a lancé le journaliste anglais de Sky Sports, qui estime donc que le Real ne risque pas de sanction sportive à court terme. De quoi rassurer les supporters des Merengue, qui n’auraient pas apprécié de voir leurs stars suspendues pour des gestes incontrôlés...