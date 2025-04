Le Real Madrid est nul, la presse espagnole est choquée

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Assommé par Arsenal au terme d’un premier acte entré dans l’histoire, le Real Madrid s’est attiré la foudre de la presse espagnole. Celle-ci est complètement désabusée par le score final (3-0) et surtout par le niveau de jeu inquiétant des Merengue.

Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le Real Madrid a vécu un naufrage total. Incapables de prendre à revers la défense d’Arsenal, les hommes de Carlo Ancelotti ont craqué après l’ouverture du score impeccable de Declan Rice sur coup-franc à l’heure de jeu. Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain des Gunners réitère et entre dans la légende, avant que Mikel Merino assomme les Merengue d’un troisième but. Le score final est sans appel (3-0), mais au-delà ça, c’est surtout le niveau de jeu du Real qui inquiète fortement la presse espagnole. Cette dernière s’est d’ailleurs lâchée contre le tenant du titre après la déroute londonienne.

Le Real Madrid se fait défoncer en Espagne

LdC : Rice en mode Juninho, Arsenal fracasse le Real Madrid https://t.co/x0hGVo8Mw1 — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2025

La défaite cinglante du Real Madrid face à Arsenal n’a évidemment pas plu aux médias espagnols. Dans ses colonnes, AS compare le Real Madrid à une « passoire largement dépassée », avant d’expliquer que « c'était encore une fois un Madrid sans idées claires. Avec un football d'individualités et instable en défense ». Même chose pour El Chiringuito qui explique que ce Real « plat, sans idées, sans jeu » a été sauvé par les prouesses de Thibaut Courtois d’un naufrage encore plus grand.

De son côté, la COPE fustige la mentalité des joueurs. « L'attitude, le football, les jambes et l'étincelle. C'est ce qui a manqué à Madrid. Ce qui me surprend le plus, c'est la fragilité mentale de l'équipe », explique-t-on à la radio espagnole. Même chose pour Marca qui se désole du niveau de Vinicius et Mbappé. « Il était totalement hors du coup. Des passes qui ne mènent nulle part, des courses inutiles, une attitude défensive nulle... Je ne sais pas où il était toute la soirée, mais pas à l'Emirates Stadium », lit-on dans un article du quotidien espagnol à propos du Brésilien. AS conclut de son côté en affirmant que Kylian Mbappé était « en échec et inefficace, aussi gris que le maillot qu’il portait ». Avec cette défaite 3-0, le Real Madrid va devoir faire un immense match au Santiago Bernabéu dans une semaine s’il veut se qualifier... et marquer l’histoire.