Le Real avantagé, l’Atlético doit aller au Tribunal

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Eliminé par le Real Madrid (2-1, 1-0 2-4 tab) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Atlético Madrid ne digère pas le tir au but refusé à Julian Alvarez. D’autant que le règlement pourrait jouer en sa faveur.

Nouvelle polémique arbitrale autour du Real Madrid. Mercredi soir, les Merengue ont profité d’un fait de jeu rare pour éliminer l’Atlético Madrid. Pendant la séance des tirs au but, le penalty de Julian Alvarez a été annulé, l’attaquant des Colchoneros ayant touché le ballon à deux reprises en glissant. Diego Simeone et ses hommes ont énormément contesté la décision de l’arbitre. Et pour cause, l’expert en droit sportif Toni Roca souligne un manque de clarté dans le règlement.

Ce que dit précisément le règlement

« Tout dépend de l'interprétation de la règle, a commenté le spécialiste sur la Cadena SER. Je ne vois à aucun moment l'IFAB dire dans son règlement qu'un joueur ne peut pas toucher le ballon deux fois. L'article dit que le tireur ne pourra pas jouer le ballon une deuxième fois jusqu'à ce qu'un autre joueur touche le ballon. La règle ne dit pas que le tireur ne peut pas toucher deux fois le ballon. Elle dit qu'il ne pourra pas le rejouer jusqu'à ce qu'un autre joueur le touche. Et quand est-ce qu'on considère que le ballon est joué ? L'article le dit, "le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé". »

👟 L'UEFA a posté un clip du pénalty de Julian Alvarez d'un angle pas encore montré, où on voit bien que le ballon touche le pied d'appui avant le tir.pic.twitter.com/SHL2EqWDGW — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) March 13, 2025

« Sur le penalty d'Alvarez, le ballon n'a pas clairement bougé, la touche de balle est minuscule, a rappelé Toni Roca. Donc si l'on considère que le ballon n'était pas en jeu, il n'y a aucun problème. Je pense que la règle est mal appliquée. Si l'on se fie au règlement à la lettre, le penalty a été annulé par erreur. A la place de l'Atlético, je tenterais de faire appel, ou au moins que l'on reprenne le match depuis ce penalty parce qu'il a été annulé à tort selon moi. En droit, on interprète toujours les lois au sens littéral. » A priori, un appel ne donnerait rien puisque l’UEFA a officiellement confirmé la bonne décision de l’arbitre.