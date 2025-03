LdC ‍: Le LOSC frustré, un penalty évident sur David non sifflé ‍?

Longtemps mené à Dortmund, le LOSC n'a pas été aidé par l'arbitrage. Dans une période de forte domination lilloise, Jonathan David a été accroché dans la surface par Schlotterbeck. Un contact par derrière au niveau de la jambe qui semblait clair et répréhensible selon les différents ralentis proposés par la réalisation. Néanmoins, l'arbitre n'a pas bronché tout comme la VAR restée silencieuse sur cette action. Les internautes n'en revenaient pas. « L’arbitrage contre les clubs français dans les matches à élimination directe, comme d’habitude. Comment tu siffles pas penalty sur David ? », « Penalty ou pas sur David ? Pour moi il y a clairement une béquille sur le mollet de David, très bizarre », pouvait-on notamment lire sur X. Fort heureusement, Lille est revenu au score quelques minutes plus tard.

Why haven't the VAR officials on the Dortmund vs Lille, call the referee to spot a clear penalty on Jonathan David?