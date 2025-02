LdC ‍: L'arbitrage encore impitoyable avec Monaco contre Benfica

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Les matchs Monaco-Benfica se suivent et se ressemblent au niveau de l'arbitrage. Lors du précédent match en poules, l'ASM s'était sentie lésée puisque le Lisboète Carreras avait échappé au carton rouge en première période alors que Singo avait été exclu sévèrement ensuite. On a presque assisté à une rediffusion ce soir. Alors que ce même Carreras taclait Embolo par derrière et s'en sortait sans jaune, le milieu libyen de Monaco Al Musrati récoltait un deuxième jaune pour avoir demandé un avertissement. Une séquence qui a interloqué les internautes et les supporters monégasques. « C’est un scandale », « La décision est scandaleuse, mais le pire ce sont les joueurs de Monaco et le coach qui ne protestent quasi pas. Jamais vu une équipe avec aussi peu de personnalité, normal que les arbitres les traitent comme des paillassons », « C’est pas sévère c’est inadmissible ».