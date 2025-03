TV ‍: Dortmund - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Qualifié directement et avec brio pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Lille OSC s’est offert un duel de prestige face au Borussia Dortmund.

Quelle heure pour Dortmund - LOSC ?

Cette semaine, il n’y a pas que le PSG qui va représenter le foot français en Ligue des Champions puisque le LOSC sera aussi au charbon. Classé dans le Top 8 de la phase régulière de cette C1, avec de grosses victoires contre le Real Madrid ou l’Atlético, Lille a même fait mieux que Paris en première partie de saison européenne. Ce qui permet aux Dogues d’affronter un adversaire moins coriace que Liverpool, mais tout aussi dangereux : le Borussia Dortmund. Ce match aller se disputera ce mardi 4 mars 21h00 au Signal Iduna Park.

Sur quelle chaîne suivre Dortmund - LOSC ?

Cette rencontre importante entre Dortmund et le LOSC comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions sera diffusée sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Dortmund - LOSC :

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, Dortmund espère une nouvelle fois aller le plus loin possible dans la plus belle des compétitions. Mais l’équipe de la Ruhr, qui a dominé le Sporting en barrages (3-0, 0-0), semble quand même moins forte que la saison passée. À la traîne en Bundesliga, avec une 10e place après 24 journées, le BvB veut continuer à se donner de l’air en C1. Pour cela, Niko Kovac sait que son équipe devra faire un résultat devant son mur jaune pour espérer une qualificaiton au retour.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy.

Largement dominé par le PSG le week-end dernier en championnat (1-4), le LOSC connaît quelques difficultés en 2025. Entre des résultats mitigés en L1 et une élimination contre Dunkerque en Coupe de France, Lille ne traverse pas sa meilleure période. Mais en Ligue des Champions, les Dogues ont toujours montré leur meilleur visage cette saison. Autant dire que le LOSC veut réussir son match aller en Allemagne pour se donner toutes les chances lors du retour au Stade Pierre Mauroy la semaine prochaine. Lors de ce match, Bruno Genesio fera sans Zhegrova ou Santos.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Meunier, Alexandro, Diakite, Gudmundsson - Bouaddi, André, Mukau, Haraldsson - David, Akpom.