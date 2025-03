TV ‍: LOSC - Dortmund, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après avoir fait le plus dur la semaine dernière en ramenant un bon résultat nul de son déplacement à Dortmund (1-1), le Lille OSC va chercher à confirmer à domicile pour aller en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour LOSC - Dortmund ?

Auteur d’une phase régulière de grande qualité, avec une place dans le Top 8 autour des meilleurs clubs d’Europe, Lille a confirmé son très haut niveau cette saison en ramenant un nul de son déplacement à Dortmund. Désormais, le LOSC n’a plus qu’à confirmer à domicile pour passer un autre tour européen. Ce match retour se jouera ce mercredi 12 mars à 18h45 au Stade Pierre Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - Dortmund ?

Attendu par les suiveurs des Dogues mais aussi par les fans du football français, qui n’ont plus que le PSG et l’OL à soutenir dans ces huitièmes de Coupes d’Europe, ce match entre le LOSC et le BvB sera à suivre sur Canal+.

Les compos probables de LOSC - Dortmund :

Vainqueur de Montpellier le week-end dernier en L1 (1-0), le LOSC a fait le plein de confiance pour aborder son match retour contre Dortmund de la meilleure des façons. Bien installé dans le Top 5 du championnat, le LOSC veut mettre toute son énergie en C1 pour aller en quarts. Mais pour cela, il faudra dominer Dortmund à domicile. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Santos, Zhegrova ou Sahraoui.

Le 12ème Homme 😍

On aura besoin de vous mercredi ❤️ pic.twitter.com/8wddK8zkzN — LOSC (@losclive) March 9, 2025

La compo probable du LOSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Mukau, André, Bouaddi - Haraldsson, Mbappé - David.

Finaliste sortant de la Ligue des Champions, Dortmund n’a pas profité de son match au Signal Iduna Park la semaine passée pour prendre l’avantage sur son adversaire français. Autant dire que le club allemand va devoir réaliser une grosse performance dans le Nord de la France pour poursuivre sa route en C1. Pour ce match, Niko Kovac aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de Dortmund : Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy.