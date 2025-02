LdC ‍: Le PSG affrontera Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Gros choc comme prévu pour le PSG, qui a hérité de Liverpool au programme pour aller chercher sa place en quarts de finale. Lille devra se défaire du Borussia Dortmund.

Le PSG et Lille, les deux clubs français toujours en course en Ligue des Champions, connaissent leur sort après le tirage effectué ce vendredi midi à Nyon, au siège de l’UEFA. Après une première phase complètement nouvelle et une phase de barrage, place aux 1/8e de finale classique, dans un tirage au sort façon tableau de tennis qui permet de savoir quel sera le parcours possible de chacun jusqu’à la finale.

Lille affrontera le Borussia Dortmund en 1/8e de finale, avec le match retour dans le Nord. Un gros morceau pour les Nordistes, même si la formation allemande est moins convaincante cette saison. Elle a tout de même passé l’écueil du Sporting Portugal en barrage, tandis que les Dogues ont réussi à se hisser dans le Top8 après une phase de poule très bien maîtrisée.

Pour le PSG, ce sera le plus gros choc possible avec la double confrontation avec Liverpool. Un adversaire qui change par rapport au FC Barcelone, que Luis Enrique ne souhaitait pas affronter.

En cas de passage en quart de finale, les Parisiens affronteraient le vainqueur du match entre Bruges et Aston Villa. Pour Lille, la qualification mettrait le vainqueur de Benfica-Barcelone sur sa route.

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Bruges (Bel) - Aston Villa (Ang)

Dortmund (All) - Lille OSC (Fra)

Real Madrid (Esp) - Atl. Madrid (Esp)

Bayern Munich (All) - Bayer Leverkusen (All)

Feyenoord (P-B) - Inter Milan (Ita)

PSV (P-B) - Arsenal (Ang)

PSG (Fra) - Liverpool (Ang)

Benfica Lisbonne (Por) - FC Barcelone (Esp)

Voici les dates des matchs

Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars

Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril

Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai

Finale : 31 mai (Munich)