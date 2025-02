UEFA ‍: PSG, Lille, Monaco, énorme fiasco pour la France

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

La France comptera au moins deux clubs en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais ce ne sera pas le cas en Youth League puisque tous les clubs tricolores sont à présent éliminés.

Il n’y aura pas de représentant français en huitième de finale de la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Le PSG et Brest étaient déjà éliminés puisque les deux clubs ont pris la porte dès la phase de ligue, mais l’espoir était de mise en ce qui concernait Lille et l'AS Monaco. Mardi, le LOSC a été éliminé en 16e de finale par l’Inter après sa défaite 3-1 et ce mercredi, ce sont donc les Monégasques qui devaient sauver les honneurs de la France.

C'est terminé 🏁



Fin de parcours en @UEFAYouthLeague pour nos jeunes Rouge & Blanc, qui s'inclinent face à une belle équipe du @SportingCP.



4️⃣-0️⃣ #SCPASM #MadeInLaDiagonale pic.twitter.com/7ut6nUCXsX — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2025

Mais cela n’a pas été le cas puisque le club de la Principauté a concédé une très lourde défaite 4-0 contre le Sporting Portugal. Il n’y aura donc pas de représentant français en huitième de finale de la compétition. Certes, nos regards se portent essentiellement sur la Ligue des Champions et au moins deux clubs français seront au rendez-vous des huitièmes de finale (Lille, PSG ou Brest, Monaco ou Benfica) mais on regrettera de ne pas voir l’un des clubs de l’Hexagone ne pas faire une belle épopée dans cette Youth League 2024-2025.