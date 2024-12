Bayern ‍: Encore un coup dur pour Kingsley Coman

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Vainqueur d’Heidenheim ce samedi après-midi (4-2), le Bayern Munich déplore cependant une mauvaise nouvelle après ce match de la 13e journée.

Et c’est malheureusement un grand classique puisque le club bavarois a déploré après le coup de sifflet final une blessure musculaire pour Kingsley Coman. Remplaçant au coup d’envoi, l’international français a remplacé Michael Olise à la 70e minute de jeu avant de sortir à son tour dans le temps additionnel. Dans le camp du Bayern Munich, on évoque une nouvelle blessure musculaire qui devrait le priver de cette fin d’année 2024. Un problème récurrent pour l’ancien attaquant de la Juve et du PSG, trop souvent freiné par les pépins physiques depuis le début de sa carrière.