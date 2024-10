Jürgen Klopp retrouve un job, c'est une surprise

Au repos depuis son départ de Liverpool cet été, où il a laissé la place au technicien néerlandais Arne Slot, Jürgen Klopp va prochainement reprendre du service. Mais il n’est pas question pour le technicien allemand de 57 ans de retrouver aussi vite un banc de touche puisque selon Sky Sports, Jürgen Klopp va devenir « directeur mondial du football » au sein de Red Bull et cela dès le 1er janvier prochain.

