Zidane arrive au Bayern, l’info agace en Allemagne

En contact avec le Bayern Munich, Zinedine Zidane serait sur le point de s’engager avec le club bavarois pour la saison prochaine. C’est du moins la version du quotidien catalan Mundo Deportivo, dont l’information a été sèchement démentie par la presse allemande dans la foulée.

On ne connaît pas encore l’identité du futur entraîneur du Bayern Munich, mais le feuilleton a connu de nouveaux épisodes ce vendredi. Pour commencer, la Fédération allemande de football a officialisé la prolongation de son sélectionneur Julian Nagelsmann jusqu’en 2026. L’ancien coach du club bavarois était pourtant annoncé de retour pour prendre la succession de Thomas Tuchel, dont le départ à la fin de la saison est déjà acté. Une piste en moins pour l’actuel deuxième de Bundesliga que l’on pensait sur le point de recruter Zinedine Zidane.

En Espagne, le quotidien catalan Mundo Deportivo a en effet anticipé la signature du Français en faveur du Bayern Munich. Les deux parties seraient proches d’un accord définitif étant donné qu’il ne resterait que de simples détails à régler. On apprenait même que l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait demandé des recrues aux dirigeants bavarois, notamment afin de renforcer le secteur défensif. Nos confrères, sûrs de leurs informations, ne prenaient pas la peine d’utiliser le conditionnel. Et pourtant, une source allemande ne donne pas du tout la même tendance et dément avec fermeté.

🚨New rumors about FC Bayern and Zinédine #Zidane are wide of mark again!



➡️ There is no truth in reports that Bayern are close to sign Zidane. He’s not on the list at this stage. Confirmed again.



➡️ Bayern were pushing for Nagelsmann. They were only informed of his rejection… pic.twitter.com/WXDpQ5ByoW