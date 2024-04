Coman à vendre, le Bayern l’affiche à 70 ME en vitrine

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Au Bayern Munich depuis 2017, Kingsley Coman pourrait quitter l’Allemagne lors du prochain mercato, si un club est prêt à payer une somme avoisinant les 70 millions d’euros pour le recruter.

Longtemps absent en ce début d'année 2024 pour une blessure au genou, Kingsley Coman réapparait subitement dans l’actualité du Bayern Munich. Ce n’est pas en raison de ses exploits en Ligue des Champions, mais car il pourrait quitter la Bavière lors du prochain mercato estival. Au club depuis 2017, l’international français a des envies d’ailleurs et le Bayern Munich ayant l’intention de renouveler son effectif en profondeur, c’est peut-être l’occasion pour l’ancien Parisien de découvrir un nouveau championnat. Selon les informations du très sérieux Bild, la Premier League a les faveurs de Kingsley Coman, qui a longtemps été courtisé par des cadors anglais tels que Chelsea, Manchester City ou encore Liverpool par le passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king)

Pour l’heure, on ignore quels sont les clubs à l’affût. Une chose est en revanche connue, le prix de Kingsley Coman. Le média allemand affirme que le Bayern Munich attend 70 millions d’euros pour son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2027. Dans le cas où la Premier League ne profiterait pas de l’occasion, Kingsley Coman pourrait se laisser tenter par une aventure en Espagne. Le joueur de l’Equipe de France ne serait en revanche pas chaud pour revenir en Série A ou en Ligue 1, deux championnats dans lesquels il a déjà évolué sous les couleurs de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain. Nul doute qu’une telle information va provoquer un certain engouement chez certains clubs, tant le profil de Kingsley Coman est apprécié, malgré sa fragilité physique.