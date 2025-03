Enorme coup dur pour Elye Wahi

Dans : Bundesliga.

Parti de l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver pour rejoindre l'Eintracht Francfort, Elye Wahi s'est sérieusement blessé et sera absent plusieurs semaines

Afin de relancer sa carrière, et après seulement six mois à l'OM, Elye Wahi s'est engagé avec l'un des gros clubs de Bundesliga en janvier dernier. Mais, le jeune attaquant de 22 ans connaît un premier coup dur dans sa carrière à Francfort, puisque le média spécialisé Kicker annonce ce mardi que l'ancien joueur de Lens et de Marseille s'est blessé à un genou, sans en dire plus sur la nature précise et la gravité de ce problème physique.

Cependant, nos confrères allemands précisent qu'Elye Wahi devrait être absent plusieurs semaines, ce qui est le signe d'une blessure assez sérieuse. Du côté de l'Eintracht Francfort, aucun commentaire n'a encore été fait concernant l'attaquant recruté cet hiver, même si ces derniers temps, l'entraîneur du club, Dino Toppmöller, avait reconnu qu'il attendait plus du joueur arrivé de l'Olympique de Marseille. Lorsqu'il reviendra à la compétition, Elye Wahi aura tout intérêt à inverser la tendance sous peine de voir encore changer d'air l'été prochain, ce qui deviendrait une très mauvaise habitude.