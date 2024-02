Le Bayern vire Tuchel, Mathys Tel ne cache pas sa joie

Peu utilisé cette saison, Mathys Tel commençait à douter de son avenir au Bayern Munich. Mais la direction bavaroise est parvenue à rassurer l’attaquant français, notamment en actant le départ de l’entraîneur allemand à la fin de la saison.

Redoutable d’efficacité en tout début de saison, Mathys Tel a vite déchanté. L’attaquant du Bayern Munich pensait sans doute mériter un meilleur statut dans l’équipe. Mais les mois ont passé et son temps de jeu n’a jamais augmenté. De quoi frustrer le jeune talent, au courant de l’intérêt de Manchester United, et qui ne fermait pas la porte à un départ ces dernières semaines. Son agent Gadiri Camara avait mis la pression au club bavarois.

« Nous devons envisager toutes les options, car Mathys sait qu'il a de la valeur et qu'il sera un joueur de premier plan », avait lâché le représentant contacté par Bild pendant ce mois de février. Très vite, l’agent de Mathys Tel a rencontré la direction allemande. Et lundi dernier, le journaliste Fabrizio Romano révélait des discussions positives entre les deux parties. Il ne serait plus question d’un départ, mais plutôt d’une prolongation pour l’attaquant barré par Harry Kane. Apparemment, le Bayern Munich a su trouver les bons arguments.

🔴🇫🇷 Bayern’s new manager will also be involved in decision over Mathys Tel’s future.



Tel wants to stay at Bayern, he loves the club but needs more guarantees on game time.



His departure would have been likely if Tuchel had remained at Bayern. pic.twitter.com/kQgzIgym3b