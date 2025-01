Dortmund nomme Niko Kovac (officiel)

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Le Borussia Dortmund a définitivement tourné la page Nuri Sahin avec la nomination ce jeudi matin de Niko Kovac au poste d’entraîneur. L’ancien coach de l’AS Monaco s’est engagé en faveur du BVB jusqu’au 30 juin 2026. Il s’agit du quatrième poste en Bundesliga pour le technicien croate, qui a déjà dirigé Francfort, le Bayern Munich et Wolfsburg en plus de l’ASM et de la sélection croate.