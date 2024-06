Hummels et Dortmund, divorce validé

Vice-champion d’Europe, le Borussia Dortmund va connaitre un été agité puisque son entraîneur vient de démissionner, et une autre décision d’ampleur a été prise au lendemain de cette annonce. Mats Hummels, qui a été impérial tout au long de la Ligue des Champions avec notamment deux matchs impeccables face au PSG, a décidé de quitter le club allemand.

🟡⚫️ Borussia Dortmund are on the same page as Mats Hummels: no plans to continue together and time to part ways.



Hummels, prepared to leave as free agent staying in Europe. No to Saudi move. pic.twitter.com/IGqPjum3qL