PSG, Chelsea, Bayern, Thomas Tuchel est le roi du pétrole

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Thomas Tuchel va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison, cela a d'ores et déjà été annoncé. Le technicien allemand va cependant toucher une grosse somme pour son départ. Une habitude pour lui.

Défait 0-2 par le Borussia Dortmund, à domicile, le Bayern Munich vient assurément de dire adieu au titre en Bundesliga et va laisser son trône au Bayer Leverkusen, qui vise décidément une saison sans défaite. La gestion de Thomas Tuchel est particulièrement critiquée au Bayern, autant en interne que par les supporters. Initialement, le contrat de l'entraîneur de 50 ans doit expirer le 30 juin 2025. Mais l'ancien coach du PSG va quitter ses fonctions un an avant. Un départ qui a été acté le 21 février dernier. Ainsi, le Bayern Munich va devoir payer des frais au tacticien allemand pour financer son départ. D'après les informations du journal Bild, Tuchel devrait toucher 10 millions d'euros pour son départ de la Bavière.

Tuchel viré trois fois pour 32 ME

Le Bayern Munich va donc lâcher une somme importante à Thomas Tuchel, qui va tout sauf laisser un bon souvenir à l'Allianz Arena. Le natif de Krumbach va redevenir libre, mais probablement pas longtemps car il reste un profil très apprécié, notamment par le FC Barcelone, où son nom a récemment été cité par la presse espagnole. La cote du technicien révélé à Mayence est toujours aussi élevé, et le PSG avait craqué pour lui en 2018, avant de le virer en 2020, et Chelsea ne l'avait gardé qu'un an et demi, avec une victoire en Ligue des Champions mais un licenciement soudain en septembre 2022. Nasser Al-Khelaïfi lui avait fait un chèque de 7 ME pour le virer, et les Blues avaient eux lâché 15 ME pour s'en séparer, pour un total de 32 ME pour les trois licenciements.

Pour le Bayern, l'objectif va être de reconstruire l'équipe, avec un nouveau coach ambitieux. Xabi Alonso était une priorité des dirigeants munichois mais l'ancien milieu de terrain a annoncé son souhait de rester au Bayer Leverkusen pour la saison prochaine. Liverpool est également sur le coup pour le technicien espagnol. Le Bayern va devoir réfléchir à l'identité de son futur coach, après avoir déboursé beaucoup d'argent ces dernières saisons, dans le vide, notamment les 25 millions d'euros sur Julian Nagelsmann et désormais 10 millions supplémentaires avec Tuchel.