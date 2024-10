TV ‍: DAZN cible de lourdes accusations

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Actuel diffuseur de la Bundesliga en Allemagne, DAZN n’est pas certain de garder les droits pour la période à venir (2025-2029) puisque la ligue allemande a mis fin aux négociations et le flou règne.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis quelques mois, DAZN est installé depuis plus longtemps en Allemagne puisque la plateforme britannique diffuse la Bundesliga depuis 2021. Jusqu’à la fin de la saison, DAZN et Sky Sports se partagent les affiches du championnat allemand mais le cycle prend fin en juin prochain et pour la ligue allemande, il est urgent de boucler de nouveaux accords pour la période 2025-2029. Les négociations étaient en cours, mais la ligue allemande de football a pris la décision de tout stopper, comme le rapporte Polo Breitner, spécialiste du foot allemand sur RMC.

Selon lui, cette mise en stand-by des négociations est notamment dû à DAZN, qui fait l’objet d’une défiance totale de la part des dirigeants du football en Allemagne. « Il y avait des négociations pour les droits TV 2025-2029 en Allemagne, et tout a été arrêté tout simplement car il y a des conflits, notamment avec DAZN. Je précise pour en avoir discuté avec des spécialistes des droits TV qu’il y a souvent des conflits avec DAZN, qui est notamment accusé par la ligue allemande de ne pas avoir payé en temps et en heure, ou de ne pas avoir apporté les garanties de paiement demandées. DAZN a voulu se défendre juridiquement et finalement, il n’y a plus de droits TV en vente pour la période 2025-2029 en Bundesliga » a lancé le spécialiste de l'Allemagne pour l'After Foot avant de conclure.

DAZN boycotté en Allemagne ?

« On va recommencer un cycle d’appel d’offres à compter du 25 novembre. Il n’y a pas que la France qui a des soucis, ça commence en Allemagne et on ne sait pas jusqu’où ça va aller. Il faut voir ce que cela va donner, car c’est pour l’année prochaine. Actuellement, les droits sont à 1,2 milliards d’euros pour le cumul de la 1ère et de la 2e division en Allemagne » a rapporté Polo Breitner, dont les déclarations ne rassureront sans doute pas les présidents des clubs de Ligue 1 même si pour l’instant, DAZN est absolument irréprochable sur ce point en France… au contraire de BeInSports. En effet en Ligue 1, la plateforme anglaise a honoré son premier versement du mois d’août, ce qui n’est pas le cas de la chaîne qatarie.