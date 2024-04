All ‍: Le Bayer Leverkusen champion pour la première fois ‍!

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Eternel second du football allemand, le Bayer Leverkusen a vaincu la malédiction. Pour la première fois de son histoire, le club allemand a remporté la Bundesliga devant le Bayern Munich. Lors du match face au Werder Brême ce dimanche, les joueurs de Xabi Alonso n’ont pas laissé passer l’occasion en s’imposant 5-0 grâce à des buts de Boniface, Xhaka et un triplé de l’inévitable Wirtz, qui avait débuté le match sur le banc pourtant. Avec ce succès, le Bayer a 16 points d’avance sur le Bayern Munich à 5 journées de la fin et se voit donc sacré pour la première fois de son histoire.