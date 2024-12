Bundesliga ‍: Le RB Leipzig tape aussi Francfort

14e journée de Bundesliga :

Red Bull Arena.

RB Leipzig - Eintracht Francfort : 2-1.

Buts : Sesko (19e) et Openda (52e) pour le RB Leipzig ; Brown (40e) pour l’Eintracht Francfort.

Avec cette victoire, Leipzig recolle à Francfort pour la troisième place de la Bundesliga. Après 14 journées, les deux adversaires du soir se retrouvent à six points du Bayern Munich, leader défait ce week-end.

➕3⃣ am 3⃣. Advent 🔥



Stark gefightet bis zur letzten Minute!

Was für ein verdienter Heimsieg zum Abschluss in unserer #RedBullArena 2024 👏#RBLSGE #Bundesliga pic.twitter.com/bIYAGoBLNp