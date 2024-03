Xabi Alonso choque tout le monde et reste à Leverkusen

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du Bayern Munich et de Liverpool, Xabi Alonso a finalement de grandes chances de rester une saison de plus au Bayer Leverkusen, actuel leader de la Bundesliga.

C’est indiscutablement l’entraîneur à la mode, celui dont l’Europe rêve. Leader de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a de nombreux courtisans. Liverpool et le Bayern Munich en ont fait leur priorité pour succéder à Jürgen Klopp et à Thomas Tuchel et le duel s’annonçait explosif entre le club de la Mersey et le champion d’Allemagne en titre. Il pourrait finalement accoucher sur une issue totalement inattendue. A en croire les informations du Times, Xabi Alonso a pris la décision… de rester une saison de plus au Bayer Leverkusen, ce qui mettrait alors fin à toutes les rumeurs à son sujet.

Liverpool passe la seconde pour enrôler Xabi Alonso https://t.co/dn2VJIRhuV — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2024

L’état-major du Bayern Munich ne sera pas surpris puisque le président d’honneur Uli Hoeness a déclaré à la télévision allemande qu’il était très sceptique quant à la potentielle arrivée du technicien espagnol en Bavière. « Nous allons voir s'il est possible de le faire venir cette année, mais ce sera difficile, voire probablement impossible. Il est plus enclin à rester au Bayer Leverkusen au vu de leurs succès actuels » a-t-il lancé. De son côté, Fabrizio Romano dévoile que Xabi Alonso disposerait d’une clause libératoire, seulement activable en juin 2025 alors que son contrat court jusqu’en 2026. Les courtisans de l’entraîneur espagnol vont donc devoir attendre un an mais les bancs du Bayern Munich et de Liverpool ne seront peut-être plus disponibles dans douze mois. Peu importe pour Xabi Alonso, qui se sent bien au Bayer Leverkusen et qui voit d’un très bon œil d’y rester afin de disputer la Ligue des Champions avec l’actuel leader de la Bundesliga en 2024-2025.