All ‍: Stuttgart battu avant de recevoir le PSG

A quatre jours de la réception du Paris Saint-Germain, dans un match décisif dans la course à la qualification pour la suite de la Ligue des champions, le club de Stuttgart s'est incliné (2 à 0) ce samedi en déplacement à Mayence. Avec ce résultat, le VfB voit Leipzig revenir à sa hauteur à la cinquième place du classement de Bundesliga.

Schlusspfiff! Gebrauchter Nachmittag in Mainz. Der #VfB unterliegt dem FSV Mainz 05 mit 0:2. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Nelson #Weiper die Hausherren in Führung gebracht. Anthony #Caci erhöhte kurz vor Schluss noch. Kopf hoch, Männer!



