Zidane et le Bayern Munich, réponse officielle

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane a tenté de lâcher le football pour la Formule 1 ce week-end, mais les questions sur son avenir, notamment du côté du Bayern Munich, ont tout de même été posées.

Fin de la rumeur Zinedine Zidane au Bayern Munich. Présent à Miami pour le Grand Prix de Formule 1, où il est notamment ambassadeur de l’écurie Alpine, qui a marqué d’ailleurs ses premiers points de la saison, la légende du football français s’amuse dans sa retraite dorée. Cela ne l’a pas empêché de faire savoir récemment qu’il était temps pour lui de reprendre le chemin d’un terrain de football, lui qui a quitté le Real Madrid il y a désormais 3 ans de cela. Son nom est annoncé un peu partout, même si tout le monde sait que seule l’équipe de France le fait rêver, et représente le projet qu’il veut prendre à bras le corps dès que Didier Deschamps ne sera plus en place. Mais en attendant, le Bayern Munich se cherche un entraineur pour la saison prochaine, même si la perspective de voir Thomas Tuchel rester malgré l’annonce de son départ, commencé à devenir possible. Néanmoins, les dirigeants bavarois étudient toujours toutes les pistes, et la presse espagnole avait confié récemment qu’un accord était tout proche d’être trouvé pour « ZZ » chez le ténor du championnat allemand.

Real-Bayern, Zidane affiche sa préférence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

A en croire Zidane himself, ce n’est pas d’actualité. Présent sur la grille de départ, l’ancien footballeur a été interrogé sur son actualité, et celle du football. Et notamment la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Sans surprise, Zizou a confié que son coeur battait pour le club merengue, mais aussi qu’il n’avait pas vraiment l’objectif d’entraineur le Bayern. « J’espère que Madrid va passer, mais ce sera un match difficile, très compliqué. Si je serai l’entraineur du Bayern Munich à l’avenir ? Non, non, je vais juste regarder le match », a confié Zidane, qui avait l’air de prendre beaucoup de plaisir sur la grille du Grand Prix, mais n’a clairement pas entretenu la rumeur d’une arrivée en Allemagne dans les prochaines semaines.