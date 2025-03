Bayern ‍: Arsenal l’appelle, Kingsley Coman plie bagages

Dans : Bundesliga.

Corentin Facy

Tout proche de quitter le Bayern Munich l’été dernier, Kingsley Coman est finalement resté et ce n’était pas l’idée du siècle, car la saison de l’international français en Bavière ne restera pas dans les anales.

Avec seulement 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Kingsley Coman est loin de réaliser sa plus belle saison au Bayern Munich. Tout proche de quitter le vice-champion d’Allemagne l’été dernier, l’ailier formé au PSG est finalement resté, mais il n’est clairement pas un titulaire aux yeux de Vincent Kompany. L’été prochain pourrait cette fois être le moment de plier bagages pour l’international français né à Paris et la presse anglaise a déjà une petite idée sur la probable destination de Kingsley Coman.

The Standard révèle que Mikel Arteta est fan du profil de l’attaquant bavarois et qu’il aimerait beaucoup le faire venir à Arsenal, décimé par les blessures dans le secteur offensif cette saison et qui a bien compris la leçon. Les Gunners veulent absolument se renforcer l’été prochain afin de ne plus connaître ce genre de déconvenue, et l’idée du club londonien est clairement de doubler tous les postes en attaque. Pour cela, Kingsley Coman serait donc l’une des cibles privilégiées par le board du club londonien dans le secteur offensif, où le Français serait en concurrence avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou encore Ethan Nwaneri.

Coman cible n°1 de Mikel Arteta à Arsenal

On ignore toutefois si le Bayern Munich sera gourmand pour un joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2027 et qui est valorisé à hauteur de 35 millions d’euros par le site Transfermarkt. La presse allemande indique de son côté que Liverpool et Tottenham suivent également la situation du joueur. En dehors du secteur offensif, Arsenal souhaite par ailleurs renforcer d’autres postes puisque le média britannique explique que Martin Zubimendi (Real Sociedad) et Joshua Kimmich (Bayern Munich) sont également des joueurs que souhaitent faire venir Mikel Arteta à Arsenal cet été, où le mercato promet d’être bouillant.