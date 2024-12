Droits TV ‍: La Bundesliga explose le milliard, c'est le jackpot

Dans : Bundesliga.

Par Quentin Mallet

C'est officiel, l'appel d'offres des droits TV des matchs de Bundesliga en Allemagne est clos. La DFL augmente encore un petit peu plus des revenus qui grimpent à 1,121 milliard d'euros par an pendant quatre saisons.

Il y a de quoi faire saliver les dirigeants du football français. Alors que la Ligue allemande de football (DFL) était jusqu'à présent en plein appel d'offres, ce dernier est désormais clos. Plusieurs diffuseurs se sont battus pour pouvoir proposer la Bundesliga sur un de leurs bouquets. Si les grands gagnants sont Sky et DAZN, c'est surtout la DFL qui se frotte les mains. Pour le troisième cycle consécutif, la Ligue allemande obtient des droits TV supérieurs au milliard d'euros par saison. Au total, ces derniers rapporteront 4,484 milliards d'euros sur la période 2025-2029 sur le marché domestique. Des chiffres très largement devant la vente des droits de diffusion de la Ligue 1.

La Bundesliga continue son ascension

#DFL increases national media revenue to EUR 1.121 billion per season from 2025-26 ➡️ https://t.co/3mWCvFNr3H pic.twitter.com/Y9Z2mQlaVt — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 5, 2024

« La DFL a une fois de plus dépassé le milliard d’euros pour l’attribution des droits TV en langue allemande, dépassant ainsi les revenus générés par le cycle précédent. Pour les saisons 2025/26 à 2028/29, les 36 clubs de Bundesliga et Bundesliga 2 peuvent s’attendre à des revenus totaux de 1,121 milliard d’euros par saison. Cela correspond à un chiffre d’affaires total de 4,484 milliards d’euros, soit une augmentation d’environ 2 % par rapport au cycle précédent. La Bundesliga et la Bundesliga 2 continuent ainsi à avoir le deuxième contrat médiatique national le plus important de toutes les ligues de football », explique la DFL dans son communiqué officiel qui se réjouit de voir son championnat conserver son avance sur les autres cadors européens.

Pour rappel, en France, les droits TV sont encore bien loin d'atteindre ces chiffres. Vincent Labrune avait tout tenté pour que ces derniers atteignent le milliard par saison, mais en l'absence de diffuseur intéressé, le président de la LFP avait revu ses demandes à la baisse. Résultat, les droits de diffusion de la Ligue 1 en France ont été vendus pour « seulement » 500 millions d'euros par saison à DAZN et BeIN Sports.