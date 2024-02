Zidane n'a pas le niveau pour entrainer au Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Zinédine Zidane veut revenir sur un banc le plus tôt possible et les équipes intéressées ne manquent pas. Le Bayern Munich va notamment scruter de près son profil.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane cherche encore le projet idoine pour continuer sa carrière d'entraîneur. Si son rêve était de prendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en 2026. De ce fait, Zidane va devoir retrouver un projet dans un club. Les équipes intéressées sont nombreuses mais le Ballon d'Or 98 veut rejoindre une écurie qu'il connait et dont il maitrise la langue. Ce n'est pas le cas du Bayern Munich même si toutes les parties pourraient faire exception. Pour Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, rien n'est encore décidé même s'il est vrai que Zidane ne marque pas de points en ne maitrisant pas la langue de Goethe.

Zidane et l'allemand, le Bayern hésite

Dans des propos délivrés en conférence de presse, le dirigeant allemand n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, laissant tout de même la porte entrouverte. « Bien sûr, il doit parler une langue que nous parlons tous. Il faut donc que ce soit l’allemand ou l’anglais. Le français est un peu plus léger pour moi. C’est également un critère, mais pas un critère d’exclusion. Je ne veux pas limiter mes choix. Il y a des candidats et de très bons entraîneurs. Le Bayern Munich est un lieu d’excellence. Il faut assembler le puzzle, entraîneur-club-idées-joueurs, et c’est ce que nous allons faire dans les prochains mois », a notamment indiqué Max Eberl, qui veut prendre son temps avant de faire un choix. Reste à savoir aussi si Zidane serait intéressé, alors que l'Italie lui tend les bras. La Lazio, le Napoli mais surtout la Juve pourraient tous changer d'entraineur. Et là, pas de problème de langue pour le Z.