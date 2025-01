Nuri Sahin viré par Dortmund (off)

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite de Dortmund à Bologne, le club allemand a annoncé le limogeage immédiat de Nuri Sahin.

« Nous apprécions vraiment Nuri Sahin et son travail, nous souhaitions une longue collaboration et espérions jusqu'au bout que nous franchirions ensemble un tournant. Après quatre défaites consécutives, et une seule victoire lors des neuf derniers matches et comme nous sommes actuellement dixièmes du classement de Bundesliga, nous avons malheureusement perdu confiance dans ma capacité à atteindre nos objectifs sportifs dans l’organisation. Cette décision me fait aussi mal personnellement, mais elle n'était plus évitable après le match de Bologne », a indiqué Lars Ricken, directeur général du BVB.