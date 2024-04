Le Bayern renversé, Leverkusen entrevoit le titre

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Le Bayern Munich a encore pris un sacré coup sur la tête. Ce samedi, alors qu’ils menaient 2-0 à Heidenheim à la mi-temps grâce à Gnabry et Kane, les Bavarois ont trouvé le moyen de s’incliner ! Le promu a refait son double retard en un temps record aux 50e et 51e minutes, avant de prendre un avantage définitif une demi-heure plus tard. Les hommes de Thomas Tuchel laissent le Bayer Leverkusen s’envoler encore un peu plus.

Car dans le même temps, le leader invaincu a dominé une équipe de l’Union Berlin (0-1) réduite à 10 après l’expulsion de Gosens (45e+3). Le penalty inscrit par Wirtz (45e+8) permet à Leverkusen de prendre 16 points d’avance sur le Bayern, et d’envisager un sacre dès la prochaine journée.