Terzic démissionne du Borussia Dortmund

Finaliste de la Ligue des Champions, et vice-champion d’Allemagne la saison précédente, Edin Terzic a proposé sa démission du Borussia Dortmund ce mercredi soir, et celle-ci vient d’être acceptée par le club de la Ruhr ce jeudi midi.

La fin d’une aventure pour un entraineur très apprécié par les supporters du club allemand, et qui avait su tirer le meilleur d’un effectif qui n’était pas spécialement prédisposé à être finaliste de la Ligue des Champions. Le Borussia a confirmé que cela avait été une demande de la part de Terzic, et qu’après discussion, l’accord avait donc été donné.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request…