Julian Nagelsmann proche d'un retour au Bayern Munich

En quête d'un successeur à Thomas Tuchel, le Bayern Munich aurait trouvé son nouvel entraîneur. Le club bavarois devrait faire revenir Julian Nagelsmann.

Le départ de Thomas Tuchel étant acquis depuis plusieurs semaines, les dirigeants munichois ont visiblement avancé dans leur réflexion sur le nom du futur technicien de leur club. En effet, ce lundi soir, le très bien informé Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports Deutschland, annonce que Julian Nagelsmann est de plus en plus proche d'un retour au Bayern Munich, dont il avait été viré en mars 2023, laissant alors sa place à Tuchel.

Sélectionneur actuel de l'équipe d'Allemagne et sous contrat jusqu'à la fin de l'Euro 2024, organisé dans son pays, Nagelsmann n'a pas encore dit oui au Bayern Munich. Mais, ses agents négocient déjà activement les conditions de ce come-back totalement improbable pour un contrat de trois ou quatre ans.

🚨🆕 News #Nagelsmann | His return to FC Bayern is becoming more and more concrete ✔️



➡️ Advanced talks now and plans about a three- or four-year contract



➡️ Nagelsmann can imagine to return to Bayern but has not yet given his final green light. No final agreements yet.… pic.twitter.com/mSAz3J9IBE