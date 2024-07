Guardiola de retour au Bayern, une star allemande l'espère

Pep Guardiola a passé son samedi après-midi à Londres pour assister au tournoi de Wimbledon. Vainqueur devant lui sur le court central, Alexander Zverev l'a interpellé à propos de son avenir en club.

Nommer Vincent Kompany comme nouvel entraîneur du Bayern Munich aura étonné voire déçu les supporters bavarois. Relégué de Premier League avec Burnley, le Belge n'a pas entraîné de grands clubs avant d'arriver en Allemagne. Pour Alexander Zverev, il n'était pas le choix idéal pour le Bayern. Le joueur de tennis, grand supporter du club bavarois, aurait préféré Pep Guardiola à sa place. Il l'a avoué directement à l'ancien coach du Bayern (2013-2016), spectateur de son match à Wimbledon ce samedi. « C’est un honneur de jouer ici, il y a de supers invités comme la légende du foot, Pep Guardiola. Quand je l’ai vu, j’étais très nerveux. D’ailleurs, le Bayern Munich a besoin d’un coach », a t-il lâché non sans une certaine ironie. Vincent Kompany appréciera...

"If you're tired of football, you can coach me on a tennis court anytime" 😂



Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH