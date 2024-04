All ‍: Le Bayern n'ose même plus virer Thomas Tuchel

Après une invraisemblable défaite samedi à Heidenheim (3-2), le Bayern Munich s'apprête à voir Leverkusen gagner le titre de Champion d'Allemagne dans une semaine. Thomas Tuchel n'est même pas menacé.

L'entraîneur allemand du Bayern Munich le sait depuis plusieurs mois, son contrat avec le club bavarois va s'achever en fin de saison, les dirigeants ayant décidé que Thomas Tuchel n'était pas fait pour diriger le FC Hollywood. Cependant, après la déroute de samedi en déplacement, alors que Munich menait 2 à 0, a mis un énorme coup de pression sur l'ancien manager du PSG. Car tandis que Leverkusen fonce vers un titre très précoce, le Bayern est en pleine crise avant de croiser la route d'Arsenal mardi soir en Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Pourtant, du côté des dirigeants du géant allemand, on a très rapidement fermé la porte à un possible limogeage immédiat de Thomas Tuchel, alors que les supporters du Bayern n'attendent désormais que cela.

🇩🇪 Thomas Tuchel lost 25.5% of his matches as Bayern Munich coach. The worst percentage at Bayern since the 1991/1992 season. ❌ pic.twitter.com/DZFjjvFU3V