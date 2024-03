All ‍: Tuchel veut revenir dans l'un de ses anciens clubs ‍!

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Thomas Tuchel le sait, il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. Mais l’entraîneur allemand a l’intention de rebondir dès la saison prochaine et vise l’un de ses anciens clubs.

Après avoir connu les bancs du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et de Chelsea avec plus ou moins de réussite, Thomas Tuchel était très attendu au Bayern Munich. L’histoire entre le technicien allemand et le club bavarois est toutefois en train de tourner au vinaigre. Et pour cause, les coéquipiers de Thomas Müller ont peu de chances de rattraper le Bayer Leverkusen dans la course au titre, un énorme échec qui sera fatal à Thomas Tuchel, dont le départ en fin de saison a d’ores et déjà été annoncé par l’état-major du Bayern Munich.

Bayern : Thomas Tuchel viré avec trois mois d'avance ? https://t.co/NYpBy3cayA — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2024

Pas question toutefois pour l’ancien coach du PSG de se laisser abattre puisque ce dernier souhaite rebondir dès la saison 2024-2025 avec une idée précise en tête. Bild explique ce mercredi que plusieurs clubs font de l’œil à Thomas Tuchel : le FC Barcelone, où Xavi va quitter son poste à la fin de la saison ainsi que Manchester United, lancé sur un nouveau projet avec le rachat d’une partie du club par Ineos. Toutefois, la priorité de Thomas Tuchel serait de revenir dans l’un de ses anciens clubs.

Thomas Tuchel vise un retour à Chelsea

Pas au PSG, où Luis Enrique semble parti pour rester au minimum une saison de plus mais à Chelsea, où Mauricio Pochettino est en grand danger. L’entraîneur argentin ne réalise clairement pas la saison espérée du côté des Blues et pourrait prendre la porte dans quelques mois. Une aubaine pour Thomas Tuchel, qui a gardé de bons rapports avec le propriétaire du club Todd Boehly et qui verrait d’un excellent oeil un fracassant come-back au sein du club londonien. En attendant de savoir si l’option Chelsea se concrétisera pour Thomas Tuchel, Bild nous apprend que le coach allemand a d’ores et déjà écarté deux options pour son futur. Il ne souhaite pas prendre en mains une sélection ni rejoindre un club en Arabie Saoudite. Les tops clubs européens et plus précisément Chelsea sont donc prévenus.