Bayern ‍: Tuchel improbable favori à sa succession ‍!

Alors que son départ en fin de saison avait été acté par le Bayern Munich il y a quelques semaines, Thomas Tuchel est contre toute attente le grand favori à sa propre succession.

Son départ ne faisait aucun doute puisque le Bayern Munich avait officiellement communiqué au sujet de Thomas Tuchel il y a quelques semaines en annonçant la fin de la collaboration avec l’ancien entraîneur du PSG le 30 juin. Depuis cette annonce, le vice-champion d’Allemagne 2024 s’est mis en quête d’un entraîneur de renom pour entamer un nouveau cycle et des coachs prestigieux ont été associés au Bayern Munich, de Zinedine Zidane à Ralf Rangnick en passant par Julen Lopetegui, Xabi Alonso ou encore Julian Nagelsmann, l’actuel sélectionneur de l’Allemagne. Aussi fou que cela puisse paraître, personne n’a donné son feu vert pour rejoindre le Bayern Munich à la fin de la saison.

🚨🔴 Discussions between Tuchel’s agent and Bayern remain ongoing after meeting at club’s headquarters.



The crucial points for Tuchel to stay are the total approval from supervisory board and contract extension.



Tuchel wants to feel full confidence in order to accept to stay. pic.twitter.com/wuEQsHR9bl