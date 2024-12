Un top club le veut, Ten Hag va vite rebondir

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Viré par Manchester United il y a un mois, Erik Ten Hag pourrait déjà rebondir dans un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Après plus de deux ans passés sur le banc de Manchester United, Erik Ten Hag a été remercié par le club mancunien à la fin du mois d’octobre. Remplacé par Ruben Amorim, le technicien néerlandais passé par Utrecht ou encore l’Ajax Amsterdam garde cependant une excellente cote sur le marché des entraîneurs. La preuve, le natif d’Haaksbergen pourrait rapidement rebondir en Bundesliga, si l’on se fie aux informations de Sky Sports.

Le média l’affirme, Erik Ten Hag est le choix numéro un des dirigeants du RB Leipzig en cas de départ de Marco Rose, lequel est sérieusement menacé alors que son équipe n’a plus gagné depuis six matchs. Quatrième de Bundesliga, Leipzig n’est pas encore largué en championnat. On ne peut pas en dire autant en Ligue des Champions puisque le club entraîné par Marco Rose a perdu tous ces matchs et pointe à une terrible 34e place. Des résultats qui pourraient être fatals à l’entraîneur allemand de 48 ans. Si ce choix venait à se confirmer, c’est donc Erik Ten Hag qui tiendrait la corde pour lui succéder, une destination qui conviendrait à l’ancien coach de Manchester United.