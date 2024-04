Julian Nagelsmann prolonge avec l'Allemagne jusqu'en 2026

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Cité comme un possible candidat à la succession de Thomas Tuchel au Bayern Munich, Julian Nagelsmann a prolongé son contrat jusqu’au Mondial 2026 avec la sélection allemande.

Julian Nagelsmann ne sera pas l’entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. En effet, avant même le top départ de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, l’actuel sélectionneur de la Nationalmannschaft a prolongé jusqu’au Mondial 2026. « C'est une décision qui vient du cœur. C’est un grand honneur de pouvoir entraîner l'équipe nationale et de travailler avec les meilleurs joueurs du pays. Avec des performances réussies et passionnées, nous avons la chance d'entraîner tout un pays. Les deux victoires contre la France et les Pays-Bas en mars en ont donné un avant-goût. L'enthousiasme des fans m'a beaucoup touché. Ensemble, nous voulons maintenant réussir l'Euro à domicile, nous y tenons tous. Ensuite, je me réjouis beaucoup, avec mon équipe d'entraîneurs, de relever le défi d'une Coupe du monde » a savouré Julian Nagelsmann sur le site officiel de la fédération allemande, qui sécurise son sélectionneur pour les deux années à venir.