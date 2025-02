En caleçon à 2h du matin, Neymar fait basculer sa carrière

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Avant de débarquer en Europe, Neymar ne manquait pas de prétendants. En plus du Real Madrid, l’ancien joueur du FC Barcelone était convoité par Pep Guardiola qui souhaitait l’amener au Bayern Munich grâce à une drôle de réunion.

Malgré son attachement au FC Barcelone, Pep Guardiola aurait pu jouer un vilain tour à son club de cœur. L’anecdote date de l’été 2013, moment où l’Espagnol s’apprêtait à s’installer sur le banc du Bayern Munich. Le technicien se voyait débarquer en Bavière aux côtés du jeune prodige de Santos Neymar qu’il avait rencontré dans des circonstances particulières.

La visite surprise de Guardiola

« J’ai failli signer au Bayern pour Pep Guardiola, a révélé le Brésilien au podcast Podpah. Après le prix Puskas que j'ai remporté, mon père m'a appelé à 2 heures du matin. J'ai répondu, il m'a dit d'ouvrir la porte. J'étais en caleçon. Il y avait mon père, Guardiola et un traducteur. On ne comprenait pas très bien l'espagnol. Guardiola s'est assis et a commencé à me parler : "Je veux t'emmener dans l'équipe où je vais." »

« Mais il était sans club à l'époque, il avait déjà signé avec un club mais il ne pouvait pas dire lequel, a poursuivi le milieu offensif revenu à Santos. "Je veux que tu viennes, que tu joues avec moi, je ferai de toi le meilleur…" Le type a sorti une feuille et a ouvert son ordinateur. Il m'a dit : "Tu vas jouer ici, tu vas faire ça. Si tu ne marques pas 60 buts en un an, je changerai de nom." Et j'ai commencé à trembler. Guardiola dans ma chambre à 3 heures du matin, en train de me dire tout ça… Je lui ai dit : "C'est super, mais dans quelle équipe ?" »

« Il m'a répondu : "Je ne peux pas te le dire parce que ça n'a pas encore été annoncé." Et j'ai dit : "S'il te plaît, dis-moi. J'ai besoin de savoir où je vais jouer. Comment je peux te dire que je viens avec toi ?" Puis il m'a dit : "Je vais au Bayern Munich. Je sais que c'est une ville froide, qu'il n'y a pas de comparaison avec Barcelone ou Madrid, mais je te promets que je m'occuperai de toi là-bas, que je te rendrai meilleur." Mais j'ai décidé d'aller à Barcelone », a conclu Neymar, qui avait également refusé l’offre plus lucrative du Real Madrid.