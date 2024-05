Le Bayern passe l'éponge, Tuchel vers une prolongation

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich peut encore rêver de remporter la Ligue des champions en cette fin de saison. De quoi changer l'avenir de Thomas Tuchel...

Le Bayern Munich a connu des énormes péripéties cette saison. Le club allemand a perdu sa couronne en Bundesliga et n'a pour le moment sécurisé aucun titre. Il reste néanmoins une très belle chance en Ligue des champions. Thomas Tuchel et ses hommes le savent. L'entraîneur allemand ne vit également pas une saison de tout repos. L'ancien du PSG est contesté et il se dit que le Bayern Munich lui cherche activement un remplaçant. Mais voilà, la réalité du marché est dure pour les Bavarois, qui viennent d'essuyer le refus de Ralf Rangnick. Les Allemands sondent d'autres entraineurs, comme Roberto De Zerbi ou encore Julen Lopetegui. Mais ce qui pourrait bien se passer, c'est surtout que Thomas Tuchel... reste en poste !

Tuchel et le Bayern, il y a encore de l'espoir

Selon les informations de Florian Plettenberg, Tuchel est prêt à rester au Bayern sous certaines conditions. D'ailleurs, le conseil d'administration du club bavarois n'est plus fermé à la possibilité de continuer avec le technicien allemand. Max Eberl et Christoph Freund le soutiennent d'ailleurs, tout comme des joueurs importants du vestiaire comme Manuel Neuer. En l'état actuel des choses, il reste encore pas mal de choses à faire pour que toutes les parties trouvent un terrain d'entente. Car comme rappelé par le journaliste de Sky Sports, la situation est très compliquée. En Allemagne, il se dit d'ailleurs qu'il s'est peut-être passé trop d'événements pour recoller les morceaux. Ces dernières semaines, le président d'honneur du club, Uli Hoenes, rabaissait publiquement Tuchel, affirmant qu'il était incapable de faire progresser les jeunes joueurs. En tout cas, une chose est sûre, Tuchel a ouvert la porte pour continuer au Bayern et la direction n'a encore pris aucune décision à ce sujet. Tout porte à croire que résultat de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich aura une importance cruciale dans ce dossier.