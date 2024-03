Officiel ‍: Mathys Tel prolonge au Bayern Munich

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Evoquée dans la presse ce mercredi matin, la prolongation de Mathys Tel au Bayern Munich jusqu’en juin 2029 est désormais officielle.

Dans un communiqué officiel publié sur le site du club, le Bayern Munich confirme la prolongation de Mathys Tel jusqu’en 2029. Une réelle satisfaction pour Christoph Freund, nouveau directeur sportif du club bavarois, alors que l’international espoirs français était déjà convoité par plusieurs cadors de Premier League tels que Manchester United ou Liverpool. « Chaque club veut des joueurs comme Mathys Tel, jeunes, extrêmement talentueux, avides et désireux d'apprendre. La façon dont il joue déjà à ce niveau, à 18 ans, est quelque chose de spécial. Nous voulons la bonne mixité dans notre équipe et Mathys joue ici un rôle important. Il sait ce qui fait vibrer le FC Bayern, il se sent à l’aise et chez lui ici » s’est réjoui le directeur sportif bavarois.

Mathys Tel a également fait part de sa satisfaction après cette prolongation de contrat en Bavière. « Cette prolongation de contrat me touche beaucoup. J'ai déjà beaucoup appris au Bayern, sur et en dehors du terrain. Munich est devenu un foyer pour moi et ma famille, et les supporters sont également très importants pour moi. Je ne peux pas être le joueur que je suis sans eux. Quand vous jouez pour le Bayern, vous voulez toujours remporter tous les trophées. Je veux marquer et marquer des buts, jouer avec cœur et énergie pour le Bayern et tout donner pour ce club et ses fans » a expliqué l’attaquant français sur le site officiel du Bayern Munich.