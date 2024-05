Mercato ‍: Cristiano Ronaldo à Leverkusen, Xabi Alonso a fait un rêve

Dans : Bundesliga.

Par Alexis Rose

Malgré la première défaite de la saison face à l’Atalanta Bergame en finale de l’Europa League mercredi (0-3), Xabi Alonso commence déjà à préparer la saison prochaine au Bayer Leverkusen. Avec Cristiano Ronaldo dans le viseur en vue du prochain mercato ?

Le Bayer Leverkusen a réalisé l’une des saisons les plus extraordinaires de l’histoire du football européen. Et ce n’est pas la lourde défaite, la première de la saison, face à l’Atalanta en finale de l’Europa League mercredi (0-3), qui changera les choses. Champion d’Allemagne avec 90 points et zéro défaite au compteur, bien loin devant le Bayern Munich, Leverkusen a mis fin à sa malédiction de club looser. Surnommé « Neverkusen » par ses détracteurs au sein du football allemand, le Bayer a fait un joli pied de nez à tous ses rivaux européens cette saison. Leverkusen peut encore finir son exercice fou sur une bonne note en cas de victoire contre Kaiserslautern en finale de la Coupe d’Allemagne samedi. Si tous les supporters sont tournés vers cette nouvelle finale qui se jouera à Berlin, Xabi Alonso commence déjà à plancher sur l’effectif de la saison prochaine.

Xabi Alonso veut voir Cristiano Ronaldo à Leverkusen

⚠️ Xabi Alonso pediu para o Bayer Leverkusen tentar a contratação de Cristiano Ronaldo para disputar a próxima Champions League.



Pour accepter de rester une saison de plus au Bayer, malgré les intérêts de Liverpool, du Real Madrid ou du Bayern Munich, Xabi Alonso a sûrement dû avoir des garanties de la part de ses dirigeants en vue du mercato. Et alors que l’objectif premier sera de garder les cadres de cette saison, comme Wirtz, Frimpong, Grimaldo ou Tah, l’entraîneur espagnol espère aussi des grosses recrues pendant l’été. Et d’après les informations du journaliste saoudien Alhazza Mutab, le nom de Cristiano Ronaldo est clairement évoqué à Leverkusen.

Parti en Arabie Saoudite pour signer un gros chèque dans le club d’Al-Nassr, CR7 pourrait se laisser tenter par un dernier pari en Europe, dans un club qui jouera la Ligue des Champions pour aller le plus loin possible. L’international portugais, qui disputera bien l’Euro avec son pays l’été prochain, pourrait également tenter de remporter la Bundesliga, l’un des rares trophées qu’il n’a pas encore gagné dans sa grande carrière. Pour que ce rêve de voir CR7 au Bayer se réalise, Xabi Alonso utilisera toutes ses cartes, lui qui connaît parfaitement l’attaquant portugais pour avoir été son coéquipier au Real Madrid dans les années 2010. Néanmoins, il ne fait aucun doute que sur le plan financier, un incroyable accord doit être trouvé pour permettre un tel retour en Europe.