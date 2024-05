Bayern ‍: La piste Zidane brutalement relancée

Grand favori pour succéder à Thomas Tuchel au Bayern Munich en juin prochain, Ralf Rangnick a décliné la proposition du club bavarois contre toute attente. De quoi relancer la piste Zinedine Zidane.

En annonçant de manière très précoce le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison, le Bayern Munich semblait faire les choses de manière cohérente avec l’objectif de convaincre au plus tôt une pointure pour lui succéder. Très vite, le club bavarois a identifié Xabi Alonso comme une priorité, mais le plan du Bayern Munich s’est écroulé lorsque le technicien espagnol de 42 ans a annoncé qu’il restait au Bayer Leverkusen pour une troisième saison. Un plan de secours avait été activée par le Bayern Munich avec Ralf Rangnick, à qui un contrat d’une saison avait été proposée, avant de retenter le coup Xabi Alonso à l’été 2025. L’affaire semblait très bien engagée, et un accord de principe avait été annoncé.

🚨 OFFICIAL: Ralf Rangnick turns down Bayern proposal and will NOT become the new manager due to personal reasons.



“I'm the Austrian team coach with all my heart. This is not a rejection of Bayern, but rather a decision for my team and our common goals”, Rangnick says. pic.twitter.com/4z6hgiVifP