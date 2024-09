All ‍: Pas de vainqueur dans le choc Bayern-Leverkusen

Le match au sommet de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen s'est soldé par un nul (1-1), mais a tenu toutes ses promesses.

Le football allemand s'offrait un premier match de gala après seulement cinq journées de championnat, puisque le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, se déplaçait à l'Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich, invaincu cette saison. L'équipe de Xabi Alonso ne se déplaçait pour faire du tourisme, et allait vite le montrer en ouvrant le score de superbe manière par Andrich dont la frappe trompait Neuer (0-1,31e). Mais les Bavarois n'allaient pas connaître le doute très longtemps puisque huit minutes plus tard, Pavlovic ramenait les siens à égalité d'un missile qui laissait le portier de Leverkusen impuissant (1-1, 39e).

