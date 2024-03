Bayer ‍: Mis sous pression, Xabi Alonso annonce sa décision

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Entraineur très demandé en vue de cet été, Xabi Alonso va tout refuser pour rester au Bayer Leverkusen. Il l'a lui même annoncé ce vendredi.

Courtisé par Liverpool et le Bayern Munich, deux clubs où il a évolué dans sa carrière, Xabi Alonso a décidé de rester au Bayer Leverkusen. L’entraineur espagnol a officialisé sa décision ce vendredi en conférence de presse, avouant qu’il avait été mis sous pression par ses dirigeants pour prendre une décision, et permettre ainsi à tout le monde d’y voir clair en vue des prochaines échéances. Le Bayer est actuellement leader de la Bundesliga, et se retrouve bien parti pour être champion, et l’ancien milieu de terrain a bien l’intention de rester au club pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Xabi Alonso jusqu'en 2025 au Bayer

Xabi Alonso stays our head coach for next season! 🖤❤️#Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/ih3UjOpt6F — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 29, 2024

« J’ai eu un dernier rendez-vous intéressant avec Leverkusen et je les ai informés que je restais au club. Après beaucoup de discussions sur mon avenir, j’ai mis à profit la coupure internationale pour réfléchir et prendre ma décision. Pour moi, je suis à la bonne place. J’en ai aussi informé les joueurs. C’est vrai que j’avais un ultimatum pour me décider cette semaine, c’est une question de respect et maintenant tout est clair. Je ne vais pas parler de Liverpool ou du Bayern, ce sont des grands clubs auxquels je suis attaché, mais je suis au bon endroit. Je veux grandir avec le Bayer Leverkusen », a livré Xabi Alonso, qui possède désormais une option levée pour son contrat jusqu’en juin 2025. Il sera donc très probablement libre dans un an, à moins que cette déclaration et le titre possible à venir ne lui permettent de prolonger encore plus longtemps avec le club de Leverkusen.