Le Bayern Munich, le nouvel exploit de Rudi Garcia

Par Guillaume Conte

Rapidement limogé par Naples cette saison, Rudi Garcia est sans club, mais il figure sur les tablettes du Bayern Munich. Une nouvelle destination de prestige pour l'entraineur français ?

En dépit de son récent échec cuisant à Naples, et de ses passages loin d’être légendaires à l’OL et à l’OM, Rudi Garcia continue d’avoir une très belle cote en Europe. Le technicien français apparait désormais dans la short-list du Bayern Munich, qui essuie de nombreux refus pour trouver le successeur de Thomas Tuchel. L’ancien coach du Paris SG sait depuis quelques temps déjà qu’il ne sera pas conservé en fin de saison, en raison de la perte du titre en Bundesliga, mais cela ne l’empêche pas d’être au coude à coude avec le Real Madrid pour une place en finale de la Ligue des Champions. Toutefois, le conserver à la surprise générale n’est toujours pas une option envisagée par les dirigeants bavarois.

Les pistes se succèdent donc et Xabi Alonso, Julian Nageslmann comme Ralf Rangnick sont les plus célèbres à avoir refusé l’idée de s’asseoir sur le banc de l’Allianz Riviera. Le nom de Zinedine Zidane est bien sûr évoqué, mais son clan a récemment démenti une signature imminente, contredisant les informations de la presse espagnole à ce sujet. En revanche, un autre entraineur français est ciblé selon L’Equipe, qui évoque la candidature de Rudi Garcia. Le technicien révélé au Mans et à Dijon a clairement sa chance alors que le Bayern n’a plus tant de candidats que cela sous la main. Les noms d’Ernesto Valverde et d’Hansi Flick sont évoqués, mais Rudi Garcia a déjà prouvé qu’il était très fort pour convaincre les dirigeants de sérieux clubs européens de lui faire confiance. Le voir arriver sur le banc du Bayern Munich resterait tout de même une sacrée surprise.