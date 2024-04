Clément Turpin ennemi public numéro 1 à Munich

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Pour la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid mardi, l’UEFA a désigné l’arbitre Clément Turpin. Une mauvaise nouvelle pour le club allemand qui se souvient de la dernière venue du Français en Bavière.

L’arbitrage français en crise ? Apparemment, l’UEFA n’est pas du même avis. L’instance européenne a en effet désigné François Letexier pour la demi-finale aller de Ligue Europa entre la Roma et le Bayer Leverkusen jeudi. Et deux jours plus tôt, c’est Clément Turpin qui dirigera la demie aller de Ligue des Champions qui opposera le Bayern Munich au Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour les Allemands qui n’ont pas oublié le dernier passage du Français en Bavière.

Le foot français va-t-il trop loin avec les arbitres ?



🗣️ @rothenjerome : "Je maintiens ma proposition : je veux des arbitres étrangers en L1 pour relever le niveau. C'est catastrophique ! On a eu les moins bons hier. Turpin fait partie des moins bons de cette année !" #RMCLive pic.twitter.com/Qmgs8lfAAR — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 25, 2024

L’épisode remonte à la saison dernière, lorsque l’arbitre international était au sifflet pour le quart retour de C1 entre le cador de Bundesliga et Manchester City (1-1, défaite 3-0 à l’aller). Notamment agacé par un penalty accordé aux Mancuniens pour une main de Dayot Upamecano, l’entraîneur Thomas Tuchel avait été exclu, avant de se lâcher sur Clément Turpin devant les médias.

« Je lui donnerais la note de 1/10, avait osé l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n’avons jamais été en possession d’inverser la tendance avec trois hommes contre nous. C’est un fait. » Près d’un an plus tard, le Bayern Munich, qui en veut toujours au Français selon L’Equipe, craint forcément un scénario similaire.

Le Bayern inquiet

« Il faut espérer que monsieur Turpin ait juste connu un mauvais soir, mais sa désignation n'a pas de quoi nous rassurer », a avoué le président du conseil de surveillance Herbert Hainer, imité par son prédécesseur Uli Hoeness, davantage sur le ton de l’humour. « Il aura quand même du mal à faire pire que la dernière fois », s’est amusé le président d’honneur du Bayern Munich. Sur ses huit matchs arbitrés par Clément Turpin en Ligue des Champions, le club allemand n’a pourtant jamais perdu (cinq victoires et trois nuls).